شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي»: صفقة جديدة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، إن صفقة كبيرة سوف تتم خلال ساعات قليلة لضم لاعب من نادى الأهلى إلى نادى الاتحاد، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ولم يعلن «مصيلحى» عن اسم اللاعب، موضحًا أنه تم التعاقد مع 10 لاعبين جدد.

وأضاف «مصيلحى» أن إدارة منظومة كبيرة مثل نادى الاتحاد السكندري يكون لها بعد اجتماعي ورياضي، خلال الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان «الثقافة الرياضية وتأثيرها على المجتمع».

جاء ذلك بحضور طارق إسماعيل، مدير تحرير الأهرام، وحسنى حافظ، عضو مجلس النواب، وأدار الحوار نبيل أبوشال، مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسكندرية.