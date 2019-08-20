شكرا لقرائتكم ميتشو يكشف أعضاء جهازه المعاون فى الزمالك .. مدرب حراس من الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، تشكيل معاونيه الأجانب خلال تدريب القلعة البيضاء، بالموسم الكروي الجديد.

وأكد ميتشو أن جهازه المعاون سيضم مدرب مساعد صربي، عمل من قبل فى نادي ريد ستار الصربي وكذلك مدرب حراس مرمى صربي كان يعمل بالدوري الصيني، بخلاف الثنائي المصري أيمن عبد العزيز المدرب وأحمد عبد الرؤوف مساعد المدرب واليوناني انطونيو مدربا للأحمال.

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وشدد ميتشو أن الزمالك نادي كبير ويحتاج لتواجد مدربين على أفضل مستوى سواء الأجانب أو المصريين مشددا أنه سيعمل على علاج السلبيات في الفترة الماضية.

وعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا.