شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقترح على بيراميدز تأجيل مواجهة الحدود 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح مسئولو اتحاد الكرة على نادى بيراميدز، ترحيل مباراته أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لكأس مصر لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 29 أغسطس الجارى بدلا من 28 من نفس الشهر.

جاء ذلك بعدما حدد نادى النجم الكونغولى يوم 25 أغسطس الجارى موعدا لمباراة إياب دور الـ64 بالكونفدرالية أمام بيراميدز فى الكونغو، ومن المقرر أن تعود بعثة بيراميدز للقاهرة يوم 27 من نفس الشهر أى قبل 24 ساعة فقط من مباراة الحرس، لذا تتجه النية لدى اتحاد الكرة لترحيل المباراة 24 ساعة.

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وينتظر اتحاد الكرة موقف بيراميدز من العودة للقاهرة عقب المباراة، لتحديد الموعد النهائى للمباراة.