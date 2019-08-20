شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: حققت حلم ميتشو.. ولو عواد فى الأبيض كنا خدنا الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه حقق حلم الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا :"المدرب الصربى كان يحلم بتدريب الزمالك مثل عمه وفقا لما أكده خلال المفاوضات وحققنا حلمه بتنصيبه مديرا فنيا".

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أضاف مرتضى منصور، أن الزمالك تعاقد مع أفضل حراس مرمى ومحمد عواد هو أفضل حارس فى مصر خلال الوقت الحالى، والحراس الجدد لا يوجد بينهم واحد مجنون "بيعور نفسه".

وشدد مرتضى منصور، أن محمد عواد لو كان متواجدا فى صفوف الزمالك بالموسم الماضى، كان النادى قام بالتتويج بالدورى.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.