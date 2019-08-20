شكرا لقرائتكم رئيس بعثة أبطال اليد: الرئيس قدم الدعم للاعبين وطالبهم بالاهتمام بالدراسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة أبطال اليد فى كأس العالم بمقدونيا، سعادته باستقبال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للبعثة لتكريمهم بعد الحصول على لقب المونديال أول مرة فى التاريخ.

وأكدعبد الوهاب، أن الرئيس قدم الدعم للاعبين قائلا: "وراكم فى كل حاجة"، مشيرا إلى أن الرئيس هنأ اللاعبين على البطولة وطالبهم بالاهتمام بالدراسة والسلام على أسرهم، قائلا لهم التتويج البداية وليس النهاية ولا يوجد مستحيل على قدر الجهد والتعب تأتى النتيجة.

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ووصلت بعثة ناشئى اليد إلى أرض الوطن فى الثانية صباح اليوم الثلاثاء بعد تحقيق إنجاز تاريخى غير مسبوق على صعيد الناشئين.