شكرا لقرائتكم نجم الزمالك: الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدر كل من يرفع علم مصر عاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : "تكريم الرئيس السيسى لبعثة ناشئين كرة اليد أبطال العالم أكبر دليل على أن الدولة ممثلة فى الرئيس لاتنسى كل من يقدم الانجازات والبطولات للشعب المصرى".

ووصلت بعثة منتخب الناشئين لليد إلى مطار القاهرة الدولى، قادمين من مقدونيا بعد التتويج ببطولة كأس العالم.

وعن الفارق بين منتخب اليد ومنتخب الكرة علق محمد صلاح: "الروح التى لعب بها منتخب الناشئين أبطال العالم لم تتواجد فى صفوف فراعنة الكرة منذ رحيل حسن شحاته عن تدريب المنتخب الوطنى"

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وحرص عدد كبير من الجماهير المصرية، على التواجد فى مطار القاهرة الدولى، لانتظار عودة منتخب الناشئين مواليد 2000 بعد حصوله على لقب بطولة كأس العالم التى اختتمت بمقدونيا لأول مرة فى التاريخ على صعيد الناشئين بالفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28.

نجح ناشئى اليد أن يخفون الأنظار العالمية على الأراضى المقدونية بالوصول إلى منصة التتويج النهائية، بعد نجاح الشباب نجحوا مؤخرا فى حصد برونزية كأس العالم بإسبانيا على حساب البرتغال.

وجهز مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وأسر اللاعبين استقبال أسطورى للاعبين فى المطار بالورود والمزمار والطبل البلدى للاحتفاء بهم عقب العودة إلى أرض الوطن وتشريف كرة اليد المصرية بأكملها وطمئنة محبيها وعشاقها على مستقبل اللعبة قبل تنظيم مصر لمونديال 2021.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.