شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى كسب الزمالك بسبب جنش وجروس موت نص الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن النادى الأهلى، حسم مباراة القمة الأخيرة، بسبب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى القلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا :"جنش قعد يتنطط فى معسكر المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة لحد لما أتصاب".

مرتضى منصور: جروس خلص على نصف الفرقة



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وأضاف مرتضى منصور، أن السويسرى كريستيان جروس ضيع الزمالك وموت نص الفريق، واستحملناه كتير، لكن بشكر تركى آل الشيخ لأنه سدد 50 مليونا لجروس".

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.