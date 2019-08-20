شكرا لقرائتكم المقاولون: أبرمنا أربع صفقات "ببلاش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، فى تصريحات تليفزيونية أن مسئولو ذئاب الجبل لم يدفعوا جنيهاً واحداً فى الصفقات الأربع التى قاموا بإبرامها خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وقال عادل، إن المقاولون ينتظر ضم 4 صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة، لتدعيم مركزى الهجوم وصانع الألعاب خاصة بعد رحيل أحمد على هداف الفريق إلى بيراميدز.
وتتضمن الصفقات الأربع المرتقبة لاعبين مصريين واثنين أفارقة أحدهما نيجيرى والأخر تونسى.
وكان المقاولون قد تعاقد مع 5 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق والسيراليونى برنس بارى، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، فى الوقت الذى ينتظر الجهاز الفنى عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدورى.
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