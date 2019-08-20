شكرا لقرائتكم ألميريا يضم الدولي الصربي بيتروفيتش من سبورتينغ لشبونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع ألميريا الإسباني يوم الاثنين رابع صفقاته هذا الصيف بعدما ضم اللاعب الصربي الدولي رادوساف بيتروفيتش بعقد لمدة 3 مواسم قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ونجح متوسط الميدان الدفاعي (30 عاماً) بصناعة اسم كبير له في بلاده عندما انتقل إلى بارتيزان العريق في موسم 2008-2009 وبقي معه حتى نهاية موسم 2010-2011 وحينها خاض معه 100 مباراة في مختلف البطولات الصربية.

وقرر بيتروفيتش الرحيل إلى إنجلترا للعب في صفوف بلاكبرن روفرز لمدة موسم واحد، وانتقل في 2012 إلى غينشليربيرليغي التركي الذي قضى معه 3 مواسم قبل أن يحط رحاله في دينامو كييف الأوكراني الذي باع عقده في 2016 إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وشارك بيتروفيتش مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، وخاض معه 44 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.