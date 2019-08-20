شكرا لقرائتكم وولفرهامبتون يعرقل مانشستر يونايتد.. وبوغبا يهدر ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض فريق وولفرهامبتون التعادل 1 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الاثنين، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال بهدف لمانشستر في الدقيقة 27 ثم تعادل روبن نيفيس لوولفرهامبتون في الدقيقة 55.
وأهدر الفرنسي الأخر بول بوغبا ضربة جزاء لمانشستر في الدقيقة 67.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف ليفربول وأرسنال، وفي المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين متقدما للمركز الثالث عشر.
واستهل مانشستر مشواره في الموسم الحالي باكتساح تشيلسي برباعية بيضاء فيما تعادل وولفرهامبتون سلبيا في مباراته الأولى مع مضيفه ليستر سيتي.
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