مرتضى منصور يكشف قيمة عقد ميتشو مع الزمالك.....ويوجه رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عقد النادى مع الصربى ميتشو المدرب الجديد للفريق تبلغ قيمته مليون و200 ألف دولار لمدة موسم قابلة للتجديد.

وقال منصور فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن للإعلان عن التعاقد مع الخواجة ، إن العقد به شرط جزائى قيمته شهران على النادى وعلى المدرب، كما أن ميتشو حصل على مقدم تعاقده أمس الاثنين أثناء التوقيع.

ووجه المستشار مرتضى منصور رسالة خاصة إلى جماهير النادي، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر القلعة البيضاء للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد الصربي ميتشو.

وأضاف منصور: «تعرضت لضغط كبير من المحاكم والقضايا واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والتأمينات والضرائب وحجز على حسابات النادي ولجنة مالية، وعقوبات على رئيس النادي، ولعب الفرق الرياضية خارج النادي، ولكن مازلنا مستمرين بالرغم من كل الحروب التي نواجهها».

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وتابع مرتضى منصور قائلا: «هناك عوامل كثيرة أخرى مثل الحكام التي لعبت ضدنا، ودور الـ١٦ من بطولة الكأس الذي اجله اتحاد الكرة حتى شهر اغسطس، بالإضافة إلى لعب المنافس مبارياته بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة».

وواصل مرتضى منصور في رسالته للجماهير: «الزمالك حصل على ١٢ دوري، ومرتضى منصور كان موجود في نصف هذه البطولات كعضو مجلس إدارة أو مشرف على الفريق او رئيساً للنادي».