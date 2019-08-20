مانويل جوزيه مرشح بقوة لتدريب النادي الأهلي

عاد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى التاريخى إلى دائرة ترشيحات المدير الفنى للفريق الأحمر بعد إقالة المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخروج المخيب من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز. وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في جس نبض جوزية للعودة مرة أخرة وتلوي الإدارة الفنية للفريق خلال ولاية رابعة عقب تحقيق 20 لقب محلي خلال 4 ولايات سابقة. الجدير بالذكر أن جوزية رفض العودة للأهلي عقب خسارة الفريق بخمساية على يد صن دوانز بطل جنوب إفريقيا. Advertisements ونجح جوزيه فى حصد الألقاب التالية مع الأهلى: الدورى المصرى 6، كأس مصر 2، السوبر المصرى 4، دورى أبطال أفريقيا 4، السوبر الأفريقى 4، وبرونزية كأس العالم للأندية 2006.

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