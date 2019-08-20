أنطوان جريزمان يتعرض للإهانات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد الجديد لفريق برشلونة، لإهانات من قبل جماهير فريقه القديم أتلتيكو مدريد الإسباني بعد انتقاله للبرسا.

وفي أول لقاء يخوضه أتلتيكو مدريد على ملعبه بعد رحيل مهاجمه الأهم أنطوان جريزمان، كان لجماهير الفريق رد فعل غاضب تجاه النجم الفرنسي.. وذلك في المباراة التي حقق أتلتيكو مدريد فيها الفوز على خيتافي، بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا، في افتتاح مسيرة الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

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صحيفة “آس” الإسبانية، رصدت غضب الجماهير من جريزمان الذي رحل هذا الصيف إلى برشلونة بطل “الليجا”، حيث ألقوا القمامة وعلب المشروب الفارغة فوق لوحة على الأرض خارج ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد، تحمل اسمه.

جريزمان البالغ من العمر 28 عاما، كان قد انتقل إلى “كامب نو” بعد 5 مواسم قضاها في أتلتيكو مدريد، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأسي السوبر الأوروبي والإسباني.

وبعد وقت قصير من انتقاله إلى أتلتيكو مدريد قادما من ريال سوسيداد الإسباني، أصبح جريزمان معشوق جماهير فريق العاصمة الإسبانية، إلا أن شعبيته أخذت في التراجع مع إبداء رغبته أكثر من مرة في الانتقال إلى برشلونة.