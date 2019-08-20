محمد صلاح يثير أزمة تحرش عمرو وردة مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أزمة زميله في المنتخب عمرو ودرة التي أثيرت خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالقاهرة.

محمد صلاح دافع عن نفسه مجددا، أمام الاتهامات التي وجهت له بالضغط من أجل رفع العقوبة عن زميله عمرو وردة، خلال البطولة مما عرضه لانتقادات كثيرة من جانب الجماهير المصرية.

عمرو وردة كان قد تعرض للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في البطولة، بعد تورطه في واقعتي تحرش جنسي عبر الهاتف، إلا أن الإيقاف رفع عنه بعد نهاية الدور الأول من البطولة، وشارك في مباراة دور الـ16 التي خسرها منتخب “الفراعنة” أمام جنوب أفريقيا.

ومع حالة الغضب التي رافقت الواقعة التي تورط فيها وردة، أشيع أن صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لعب دورا مهما في العفو عنه، لا سيما بعد تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

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صلاح واجه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب تغريدته التي طالب فيها بمنح وردة فرصة ثانية، وإعادته إلى المشاركة مع الفريق في منافسات البطولة.

صلاح نفى في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أنه تدخل بأي شكل لرفع الإيقاف عن وردة.. وقال: بالتأكيد لا، لأنني لست قائد المنتخب الوطني ولا مديره ولا مدربه، إن كانت لديّ سلطة كان يمكنني أن أغير الكثير من الأشياء هناك، لكنني لاعب إلا أنهم حملوني المسئولية.

وحاول صلاح توضيح وجهة نظره بشأن التغريدة التي واجه بسببها انتقادات عارمة، قائلا: ما قصدت قوله هو إن هذا حدث سابقا ويحدث الآن، يجب أن يحصل على علاج وإعادة تأهيل، للتأكد من أن هذا لن يحدث مجددا.

اللاعب صاحب الـ27 عاما تابع: الناس أساؤوا فهم ما قلت لكن في الوقت ذاته ما أتحدث عنه هو أن النساء يجب أن يحصلن على حقوقهن في الشرق الأوسط.