لاعب يكشف سر كريستيانو رونالدو مع المرآه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم الأوروجواياني، دييجو فورلان، عن بعض سلوكيات لم تعجبه لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، وذلك بعد نحو 15 عاما من تزاملهما معا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.
فورلان البالغ من العمر 40 عاما، الذي أعلن اعتزاله قبل أيام، كان قد لعب إلى جانب رونالدو صاحب الـ 34 عاما، في “أولد ترافورد” موسم 2003 -2004، قبل أن يرحل الأول إلى فياريال الإسباني ويكمل مسيرته المهنية في عدة محطات أخرى.
لكن يبدو أن الموسم المذكور لم يترك ذكرى طيبة لدى فورلان، الذي انتقد سلوك رونالدو في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية.
فورلان قال: رونالدو كان مغرورا في غرفة الملابس، لم يكن مثل دفيد بيكهام، الذي غادر مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد الإسباني عام 2003، بعد خلاف مع المدير الفني وقتها أليكس فيرجسون.. كريستيانو كان دائما يريد أن يكون قريبا من المرآة، يقضي اليوم كله ينظر إلى المرآة.
كما كشف فورلان أن رونالدو أصر على ارتداء القميص رقم 7 بعد رحيل بيكهام، فيما كان فورلان يرى أنه الأحق بارتدائه نظرا لفارق السن بينهما، علما أن هذا الرقم ارتبط بأساطير النادي مثل جورج بست وإريك كانتونا وبيكهام.
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