شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور في مؤتمر تقديم ميتشو: تمسك بالزمالك رغم مفاوضات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لتقديم الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وتواجد في المؤتمر أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، المساعدان لميتشو في الجهاز الفني للزمالك.

وأكد مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفي، أن النادي يكرم جميع رموز القلعة البيضاء، وكل من يتم تكريمه تمت دعوتهم لأخذ رأيهم في ملف المدير الفني الجديد.

وأضاف «منصور»، في تصريحاته خلال المؤتمر، والتي نقلها الموقع الرسمي للنادي: «أقدم اليوم مدرباً كبيراً للفريق، وصاحب سيرة ذاتية كبيرة».. مشيرًا إلى نادي الزمالك لا يتأثر بالضغوط، مع كل احترامه لجماهير الزمالك والتي يبلغ عددها ٥٠ مليونًا.

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كما أشار مرتضى إلى أن الجمهور كل منه له رأي، ولو نظر مجلس الإدارة إلى كل هذه الأراء لن يتخذ أي قرار، ولن يستطيع العمل.

وأشاد مرتضى منصور بالصربي ميتشو مشيرًا إلى أنه مدرب رائع، ولم يتولى تدريب نادي إلا ونجح في التتويج معه ببطولتين أو ٣ بطولات.

وأضاف أن النادي استقرعلى ميتشو بعد أن تم إغلاق ملف الأرجنتيني دياز والبرتغالي فيريرا، موضحاً أن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.

ووجه مرتضى منصور رسالة للخطيب قائلًا: «انت من تحدثت مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك».