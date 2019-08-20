ملعب مصطفى بن جنات يحتضن لقاء النجم الساحلي وهافيا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 كتب على احمد أعلن النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيستضيف هافيا كوناكري الغيني في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في مدينة المنستير بدلًا من سوسة معقل النادي. وأوضح النجم الساحلي أن المباراة ستقام يوم السبت المقبل على ملعب "مصطفى بن جنات" في المنستير بسبب أعمال التوسعة في الملعب الأولمبي بسوسة. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة النجم الساحلي أمام منافسه الغيني بنتيجة 1-2. وسيضطر النجم الساحلي لاستضافة منافسيه في الدوري التونسي أو المنافسات الخارجية خلال الموسم الجديد، خارج ملعبه الرئيسي.





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