خليلوزيتش يعود للمغرب استعدادا لودية بوركينافاسو

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

كتب على احمد

يعود البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب الأسود الجديد، إلى المغرب الأسبوع المقبل بعدما أنهى بعض الترتيبات الشخصية له بفرنسا. واستقر المدرب البوسني، على اختيار مدربين مساعدين له واحد منهما يشغل مهمة المعد البدني، سيرافقانه في رحلته المقبلة مع الأسود.



ويستهل خليلوزيتش، مهامه على رأس العارضة الفنية لمنتخب الأسود بداية من الشهر المقبل بمعسكر تدريبي في العاصمة الرباط، تحضيرًا لوديتين اختارهما اتحاد الكرة المغربي قصد الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة 2021.

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وسيدشن وحيد مهامه من خلال ودية بوركينافاسو يوم 5 سبتمبر / أيلول المقبل، على أن يخوض يوم 10 من نفس الشهر ودية ثانية أمام منتخب النيجر.

وكان المدرب الجديد للمنتخب المغرب، قد اختار قائمة موسعة من 46 لاعبًا سيقلصها لـ27 لاعبًا بعد عودته من فرنسا الأسبوع المقبل، لتحديد الأسماء التي ستظهر في الوديتين.

وينتظر الجمهور المغربي قرار وحيد بشأن ذات القائمة لمعرفة الجديد الذي سيأتي به وما إن كان سيطيح بأسماء المخضرمين الذين رافقوا الفرنسي هيرفي رينارد وفشلوا في تحقيق حلم الظفر بلقب الكان.