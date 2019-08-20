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ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

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على احمد 1 0 تبليغ

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الثلاثاء 20 أغسطس 2019

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ريال مدريد يعلن إصابة نجم الفريق

كتب

على احمد 1

أعلن نادي ، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه إبراهيم دياز مؤخرًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن الفحوصات الطبية التي أجريت لدياز من قبل الجهاز الطبي بالنادي الملكي، أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته.

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ولم تتحدد بعد مدة غياب دياز عن المشاركة في المباريات رفقة ريال مدريد.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة بلد الوليد، السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من .

وكان الميرنجي قد نجح خلال الجولة الأولى من الليجا في التفوق على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

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