استقبال حافل لكوتينيو في أول مران مع بايرن ميونخ

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

ظهر الوافد الجديد، فيليب كوتينيو، في تدريبات بايرن ميونخ الألماني لأول مرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إتمام انتقاله لصفوف الفريق البافاري، أمس الإثنين. وكان البايرن قد أعلن تعاقده مع الدولي البرازيلي، أمس الإثنين، قادمًا من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو. وأبرز الحساب الرسمي للنادي البافاري على موقع "تويتر" انخراط كوتينيو في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، رفقة الوافد الجديد، مايكل كويسانسي. وتعاقد بايرن مع كويسانسي، صاحب الـ20 عامًا، من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني هذا الأسبوع، ليظهر لأول مرة في التدريبات، صباح اليوم، رفقة كوتينيو. وكشف حساب صحيفة "بيلد" عن استقبال لاعبي الفريق للثنائي بترحيب بالغ، حيث اصطف اللاعبون في حلقة دائرية، بقيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش للترحيب بالوافدين الجدد. وحظي كوتينيو باستقبال مميز من البرتغالي ريناتو سانشيز فور أن التقيا في ملعب التدريبات، كما ظهر انسجام اللاعب البرازيلي مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث تبادلا الحديث أغلب الوقت. كما تواجدت جماهير بايرن بشكل مكثف حول ملعب التدريبات، وظلت تهتف لكوتينيو، الذي حظي باستقبال حافل من الجميع. وشهدت التدريبات غياب لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا بسبب إصابة في الفخذ، كما اكتفى الفرنسي كورينتين توليسو بالتدرب داخل مركز الأداء.

