«الاتحاد السعودي كرة القدم» يعتمد لجنة الحكام للدورة (2019 - 2023)

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام للدورة (2019-2023) بتكليف جايكوب كولين (رئيساً) حتى الانتهاء من تعيين خبير حكيمي دولي خلال الفترة القادمة، ماتيو تريفولوني (مستشار)، يوسف ميرزا أحمد (نائب)، عبدالله مطلق الشلوي (عضو)، عبدالرحمن ابراهيم التويجري (عضو)، عبدالعزيز سعد العقيلي (عضو).

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام للدورة (2019-2023) بتكليف جايكوب كولين (رئيساً) حتى الانتهاء من تعيين خبير حكيمي دولي خلال الفترة القادمة، ماتيو تريفولوني (مستشار)، يوسف ميرزا أحمد (نائب)، عبدالله مطلق الشلوي (عضو)، عبدالرحمن ابراهيم التويجري (عضو)، عبدالعزيز سعد العقيلي (عضو).

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