شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصار» يستعد للقاء «القادسية» وسط دعم إداري.. غدًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) @azahraniz

يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الأنصار مشواره في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بلقاء القادسية مساء يوم غدٍ (الأربعاء) على ملعب نادي الأنصار.

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ويشهد الفريق الأنصار تغييرات كبيرة بين صفوف لاعبيه حيث استقطبت إدارة الفريق أربعة لاعبين أجانب، وعدد من اللاعبين المحليين، كما قامت بتسجيل عقود احترافية مع عدد من لاعبي الشباب وضمهم للفريق الأول.

وشكل لاعبي الفريق الأجانب الذين تم التوقيع معهم عموداً فقرياً للفريق وهم: حارس المرمى المغربي مروان فخر، والمدافع الكيني ديڤيد أوتشي، واللاعب حمزة واعمر في خط الوسط، وسيث سكالا مهاجماً.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة حضور أعضاء مجلس الإدارة لتقديم الدعم وتحفيز أعضاء الفريق الكروي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة سالم الجهني والذي اجتمع بعد تدريب يوم أمس باللاعبين، وطالبهم بتقديم مستواهم وإسعاد الجماهير من أول مباراة في الدوري.