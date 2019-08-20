شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصار» يستعد للقاء «القادسية» وسط دعم إداري.. غدًا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) @azahraniz
يستهل الفريق الكروي الأول بنادي الأنصار مشواره في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بلقاء القادسية مساء يوم غدٍ (الأربعاء) على ملعب نادي الأنصار.
ويشهد الفريق الأنصار تغييرات كبيرة بين صفوف لاعبيه حيث استقطبت إدارة الفريق أربعة لاعبين أجانب، وعدد من اللاعبين المحليين، كما قامت بتسجيل عقود احترافية مع عدد من لاعبي الشباب وضمهم للفريق الأول.
وشكل لاعبي الفريق الأجانب الذين تم التوقيع معهم عموداً فقرياً للفريق وهم: حارس المرمى المغربي مروان فخر، والمدافع الكيني ديڤيد أوتشي، واللاعب حمزة واعمر في خط الوسط، وسيث سكالا مهاجماً.
وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة حضور أعضاء مجلس الإدارة لتقديم الدعم وتحفيز أعضاء الفريق الكروي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة سالم الجهني والذي اجتمع بعد تدريب يوم أمس باللاعبين، وطالبهم بتقديم مستواهم وإسعاد الجماهير من أول مباراة في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأنصار» يستعد للقاء «القادسية» وسط دعم إداري.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.