الإنتاج الحربي يحدد موعد سفر مهاجم الفريق لموريتانيا...

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جدة - عمرو شويل تلقى نادى الانتاج الحربى إخطاراً من الاتحاد الموريتانى يطلب فيه استدعاء مامادو أنياس مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده فى مباراة تونس، وحدد الجهاز الفنى نهاية أغسطس الجارى موعداً لمغادرة مامادو أنياس مهاجم الفريق لموريتانيا للمشاركة مع منتخب بلاده. وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً. يذكر أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 وضعت المنتخب الموريتانى فى مجموعة تضم المغرب وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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