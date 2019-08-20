شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب الخطيب بإقالة مدير الكرة.. وعبد الحفيظ يدرس الاعتذار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء لجنة التخطيط محمود الخطيب رئيس النادى، بإقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفقة الأورجويانى مارتن لاسارتى، بعد توديع بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

وحمل مسئولو الأهلى سيد عبد الحفيظ مسئولية تراجع نتائج الفريق، خاصة أنه كان صاحب التوصية باستمرار لاسارتى بعد فوز الفريق بالدورى، بالإضافة لعدم نجاحه فى إدارة ملف اللاعبين الراحلين والذين رحل معظم دون أن يحقق النادى أى استفادة مادية من ورائهم فضلاً عن الأزمات المشتعلة داخل الفريق حالياً ولم يستطع عبد الحفيظ حلها ومنها ملف تمديد عقدى أحمد حمدى وحسين السيد، وأخيراً أزمة مد أجازة مروان محسن والذى غاب عن مواجهة بيراميدز رغم حاجة الفريق لخدماته.

Advertisements

وطالب مسئولو الأهلى عودة محمد يوسف لمنصب مدير الكرة مجدداً أو الاستعانة بواحد من رموز النادى لشغل هذا المنصب الحساس، الذى يحتاج لشخص قادر على لم الشمل ومساعدة الخواجة على تقديم كل ما لديه ويكون حلقة وصل بين الفريق وإدارة النادى.

من جانبه يدرس سيد عبد الحفيظ الاعتذار عن منصبه، لرفع الحرج عن المجلس بعد علمه بوجود انقسام حول استمراره فى منصبه من جانب أعضاء المجلس ولجنة التخطيط، ولم يحسم عبدالحفيظ قراره النهائى حتى الآن منتظرا إبلاغه من أحد المقربين بضرورة الاستقالة قبل توجيه الشكر له من جانب المجلس.