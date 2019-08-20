شكرا لقرائتكم الأهلي يضم إيهاب أمين لمدة 4 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الأهلي مع لاعب السلة ايهاب أمين الذي وقع على عقود الانتقال لمدة أربعة مواسم، ووصل الاستغناء الخاص به وتم قيده في قائمة الفريق بعد موافقة مجلس إدارة ناديه على إتمام الصفقة عقب اجتماع الأخير.

ويشارك إيهاب أمين في تدريبات الأهلى بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه قادما من نادي سبورتنج، وانضم إيهاب أمين الى تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد التي يخوضها تحت قيادة أشرف توفيق المدير الفني استعدادا للموسم الجديد.