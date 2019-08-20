شكرا لقرائتكم ميتشو: أعمل فى أفريقيا منذ 18 عاما وتدريب الزمالك "حلم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك سعادته البالغة بعد توليه تدريب الفريق الأبيض، بالموسم الكروى الجديد.

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر الزمالك بحضور مرتضى منصور رئيس النادى، للإعلان عن تنصيبه مديرا فنيا، أنه يعمل فى قارة أفريقيا منذ عام 2001 ودائما يسعى لتقديم فريقه بأفضل مستوى مشددا على أن كل مكان عمله بداخله له طبيعته الخاصة من ثقافة وأسلوب حياة وهو يحترم ذلك.

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وشدد ميتشو أنه سيبذل قصارى جهده فى الفترة المقبلة فى ظل وجود أفضل لاعبين فى الزمالك لتحقيق العديد من البطولات وإسعاد الجماهير البيضاء، موضحا أنه بالروح والإصرار والالتزام وعقلية الفوز لدى النادى سيتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد ميتشو احترامه الشديد لنادى أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بعدما قضى موسمين مع الفريق وأنه كان من الصعب أن يفسخ عقده معهم لكنه حقق حلمه بتدريب الزمالك.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.