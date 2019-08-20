شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : حققت حلم ميتشو ولو عواد فى الزمالك كنا خدنا الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه حقق حلم الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

قال مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا :"المدرب الصربي كان يحلم بتدريب الزمالك مثل عمه وفقا لما أكده خلال المفاوضات وحققنا حلمه بتنصيبه مديرا فنيا".

أضاف مرتضي منصور، أن الزمالك تعاقد مع أفضل حراس مرمى ومحمد عواد هو أفضل حارس فى مصر خلال الوقت الحالي، والحراس الجدد لا يوجد بينهم واحد مجنون "بيعور نفسه".

وشدد مرتضي منصور، أن محمد عواد لو كان متواجدا فى صفوف الزمالك بالموسم الماضي، كان النادي قام بالتتويج بالدوري.