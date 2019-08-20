شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى بيصوت عشان ضربة جزاء طب إحنا نعمل إيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن جهاد جريشة تم تعيينه لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، لأنه الحكم الملاكى للنادى الأهلى، لكن بعد المباراة بقى وحش.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "نفسى أعرف جهاد جريشة اعترف فين أن الأهلى ليه ضربة جزاء فى مباراة بيراميدز".

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أضاف مرتضى منصور: "ربنا يكون فى عون الزمالك وجماهيره لما الأهلى ليه ضربة جزاء واحدة وعمال يصوت آمال إحنا نعمل إيه"، مضيفا: "لو الأهلى خسر من بيراميدز بسبب جريشة طيب خسرتوا من صن داونز بالخمسة ليه".

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.