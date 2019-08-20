شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهنئ أعضاء مجلسه الفائزين فى الانتخابات التكميلية بالتزكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية للنادي اعتمدت ميزانية النادي واعتمدت اللائحة الجديدة للنادي، وقامت اللجنة الأولمبية وقتها برفض قرار الجمعية العمومية، وتم عرض الأمر على مجلس النواب وحصل الزمالك على حكم من المحكمة الإدارية العليا باعتماد الجمعية، وتم مراجعة اللائحة من اللجنة الأولمبية، وتم إرسالها لوزير الرياضة، وتم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية وأصبحت محصنة بعد عدم الطعن عليها في خلال 60 يوما.

وأكد رئيس الزمالك، أنه تم رفع دعوى في مركز التسوية لبطلان اللائحة ولكن حكم مركز التسوية لا قيمة له، وشدد على أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات لمدة أربعة أيام.

Advertisements

وأضاف رئيس النادي، أنه وفقا للمادة 17 أن عدد المرشحين مساوي لعدد المقاعد المطلوب يتم الغاء الانتخابات وينجح المرشحون بالتزكية.

وهنأ أشرف زكي، لفوزه بمنصب أمين الصندوق، وأحمد عادل عبد الفتاح، وحمادة أنور، وأحمد مرتضى على مناصب العضوية، وسيتم عرض الأمر على الجميعة العمومية.

ويعقد رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم المدير الفني للفريق الأبيض وإعلان تفاصيل التعاقد معه.