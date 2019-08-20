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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه لكن أنا تاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ثقافته محدودة.
مرتضى منصور: أنا تاريخ
وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "مع احترامى للخطيب لكن ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وبعد اعتزله خلاص انتهت مهارته لكن أنا تاريخ".
ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.
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