شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: طارق السيد رفض التواجد بالنادى والانضمام لجهاز ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق، كان متواجدا ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة الصربى ميتشو.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "كان عندى نيه لتواجد طارق السيد فى الجهاز الفنى لميتشو لكنه لم يحضر أمس للنادى ولا أعرف السبب".

Advertisements

أضاف مرتضى منصور: "قررنا ضم أحمد عبد الرؤوف لجهاز ميتشو، لأنه أحد أبناء الزمالك ووجه جديد وهى دى سياستنا فى الفترة الحالية".

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.