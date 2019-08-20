شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حقى هأخده بالقانون من كل المتجاوزين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يتنازل عن حقوقه أمام المتجاوزين فى حقه عبر مقاطع الفيديو المنتشرة على موقع اليوتيوب خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس نادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا، أنه سيلجأ للقانون للحصول على حقوقه كاملة من أى شخص قام بمهاجمته.

وعقد رئيس نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم المدير الفنى للفريق الأبيض وإعلان تفاصيل التعاقد معه.