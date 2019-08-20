شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف قيمة الشرط الجزائى فى عقد ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قيمة الشرط الجزائى، المنصوص عليه فى عقد الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "يوجد شرط جزائى فى عقد ميتشو بقيمة راتب شهرين على النادى والمدرب يسددها من يفسخ التعاقد من طرفه".

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وقال مرتضى منصور، إن ميتشو تقاضى مقدم تعاقده خلال الساعات الماضية، بعد توقيع العقود رسميا، نظير تقاضيه مليون و200 ألف دولار خلال الموسم المقبل.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.