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شكرا لقرائتكم عقد ميتشو مع الزمالك موسم قابل للتجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن عقد الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، لمدة عام قابل للتجديد.
وكشف مرتضي منصور، أن قيمة الشرط الجزائي، المنصوص عليه فى عقد ميتشو المدير بقيمة راتب شهرين على النادي والمدرب يسددها من يفسخ التعاقد من طرفه.
وقال مرتضي منصور، أن ميتشو تقاضى مقدم تعاقده خلال الساعات الماضية، بعد توقيع العقود رسميا، نظير تقاضيه مليون و 200 ألف دولار خلال الموسم المقبل.
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