شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عقد ميتشو مليون و200 ألف دولار سنة قابل للتجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن عقد الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، يبلغ مليون و200 ألف دولار خلال الموسم المقبل.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك بشكل رسمى خلال الساعات القليلة الماضية، لتولى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء، خلال الموسم القادم، قابل للتجديد.

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قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "متفاءل بالمدرب الصربى لأنه محترم ومتفاءل باللاعبين والصفقات الجديدة المميزة".

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.