شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: رفضت التعاقد مع قفشة بسبب وزنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن حديث محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى الحالى، عن تعرضه لضغوط للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، لم يحدث مطلقاً.

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قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا، إنه رفض التعاقد مع قفشه من الأساس بسبب وزنه الزائد، وعندما انتقل لصفوف النادى الأهلى، خرجوا من كأس مصر.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.