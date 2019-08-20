على معلول فى تونس...

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جدة - عمرو شويل منح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلىعلى معلول ظهير أيسر الفريق أجازة بدأت من أمس الاثنين، وهى التى استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته. وتضاءلت فرصة على معلول فى اللحاق بمواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان، والمقرر اقامتها يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية والتى تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة، وودع الأهلى بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

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