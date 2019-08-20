شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى مع ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تفاصيل مفاوضات مسئولى النادى الأهلى، مع الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، قبل توقيعه عقود تدريب الفريق رسميا.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "ميتشو رفض يخلف وعده مع الزمالك ويدرب الأهلى وبعض مسئولى النادى الأحمر كلموه وكانوا عايزين يخطفوه لكن الراجل محترم وقال أنا على وعدى مع الزمالك".

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وأوضح رئيس الزمالك أنه كلف وكيل اللاعبين محمد حبشى بالتفاوض مع ميتشو لتدريب الفريق الأبيض، وكان يقود المفاوضات أيضا مع الأرجنتينى رامون دياز لكن الأخير تم تحذيره من تدريب الفريق بداعى التأخر فى سداد المستحقات، فيما أعتذر فيريرا عن قبول المهمة لظروف خاصة.

وأوضح مرتضى منصور، أن ميتشو حقق العديد من البطولات فى مختلف البلدان التى قام بالتدريب فيها.