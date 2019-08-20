شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ميتشو أمه مصرية والشائعات تطارده بسبب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض طاردته الشائعات منذ إعلان توليه المسئولية الفنية للقلعة البيضاء.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "قيل أن ميتشو سافر إلى والدته المريضة فى صربيا بالرغم من أن والدته مصرية".

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وأضاف رئيس نادى الزمالك، أن صحف جنوب أفريقيا قامت بالهجوم على ميتشو بعد رحيله عن أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، مشددا أنه يحب الدخول فى الكثير من المعارك لأنه يحسمها فى النهاية.

ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.