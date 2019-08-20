شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ضحكت على الناس واستحالة أجيب مدرب اشتغل فى إسرائيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تعمد الإعلان عن تولى، الصربى ألكسندر المسئولية الفنية للقلعة البيضاء، لتضليل أعداء النادى وكشفهم.

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مرتضى منصور: كشف أعداء النادى



قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "ضحكت على الناس كلها وقولت أن المدير الفنى الجديد اسمه الكسندر، وعملت كده عشان أضلل أعداء النادى واكتشفهم".

أضاف رئيس نادى الزمالك، أنه يستحيل أن يتعامل مع مدرب سبق له العمل فى إسرائيل مهما كانت إمكانياته وقدراته الفنية.