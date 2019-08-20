شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك حصد 12 دورى نصفهم بسببى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء، حصدت عبر تاريخها 12 بطولة دورى ممتاز ونصف هذه البطولات كانت بسببه.

قال مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا: "إحنا خدامين للنادى وهنفضل موجودين لحد لما الجمعية العمومية تقولنا كفاية كده عليكم".

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ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليا.