شكرا لقرائتكم الثلاثاء.. برشلونة يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عقد اجتماعا يوم الاثنين وقرر تقديم عرض رسمي مكتوب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن هذا العرض المزمع تقديمه من قبل برشلونة سيكون بمثابة دليل على جدية النادي الكاتالوني في مسألة استعادة نيمار بعد أن مرت هذه القضية بعدة منحنيات خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في إثارة عدد لا حصر له من التكهنات حول مستقبل اللاعب، أبرزها احتمالية انتقاله لريال مدريد الذي لم يخف اهتمامه بضم نجم المنتخب البرازيلي.

وأشارت "أس" إلى أن برشلونة يؤمن بحظوظه القوية في هذه الصفقة، معتمدا في ذلك على رغبة اللاعب الذي يفضل العودة إلى أحضان ملعب "كامب نو"، معقل النادي الكاتالوني، على الانتقال إلى أي ناد آخر، حتى ولو كان هذا النادي هو ريال مدريد.

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وشددت "أس" على أن الجميع يترقب ما سيقوم به جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، خلال الساعات المقبلة لحسم هذه الصفقة، خاصة بعد رحيل فليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، حيث كان من المنتظر أن يكون النجم البرازيلي طرفا في صفقة مواطنه نيمار، بالإضافة إلى مقابل مادي أيضا.

وأكدت "أس" أن برشلونة ليس أمامه سوى خيارين فقط من أجل اتمام صفقة نيمار، أولهما ضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية الشراء في نهاية مدة التعاقد، على أن يستغل المقابل المادي في عقد إعارة كوتينيو لدفع مقابل استعارة نيمار.

وثاني هذه الخيارات هو الدفع باللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي في الصفقة، حيث تبلغ قيمته السوقية 140 مليون يورو.