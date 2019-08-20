“الأن” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 / ومتابعة مستمرة للترتيب أول بأول

أصدقائنا الأعزاء يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير، الذي نتمنى أن يلقى قبولكم، عن ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، والصراع الشرس بين كبار الفرق، ونحن كمتابعين وعاشقين للساحرة المستديرة مستمتعين بهذا التنافس الشرس، ونتمنى لو لم تنتهي مباريات البيريمرليج، لكي نستطيع الإستمتاع أكثر فترة ممكنة، فالمنافسة تخرج أفضل المهارات لدي لاعيبة الفرق للحصول على صدارة الترتيب.

ويبحث العديد من عشاق رياضة “كرة القدم” عن ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي، الموسم الجديد 2019-2020، وماهو الفريق الذي سيتصدر الترتيب، والمنافسات المستمرة بين كبار الفرق الإنجليزية، حيث حصل على اللقب الموسم الماضي مانشستر سيتي بعد صراع شرس مع منافسه ليفربول.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

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وبعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر فريق ليفربول الذي يضم الفرعون المصري “محمد صلاح”، ترتيب جدول الدوري للموسم الجديد 2019-2020 برصيد 6 نقاط، ويتساوي معه في الرصيد فريق أرسنال مع الفارق في الأهداف لصالح ليفربول، ويليه فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتابع الدوري الإنجليزي عدد كبير من عشاق كرة القدم، لما يتميز به من المهارات ويضم عدد من مشاهير كرة القدم العالمية، وتكون المنافسة فيه بمستوي راقي ومتميز بين الفرق المختلفة.