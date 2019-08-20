“أخر” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الموسم الجديد “2019-2020” / تساوي ليفربول...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد مباريات الإسبوع الثاني من الموسم الجديد 2019-2020، ليبدأ الصراع على صدارة ترتيب الجدول للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشغل بال العديد من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”، وخاصةً الدوري الممتاز الإنجليزي الذي يتابعه عدد كبير على مستوي العالم.

وبدأ الدوري الإنجليزي وبدأ البحث عن ترتيب جدول الدوري الممتاز، ومعرفة أي الفرق في الصدارة وعدد نقاط كل فرقة، ونعرض عليكم ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز الإنجليزي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأسبوع الثاني

Advertisements

ويتساوي كلاً من فريق ليفربول وفريق أرسنال في صدارة الترتيب لجدول الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، حيث أن رصيد كلاً منهم 6 نقاط، مع تقدم ليفربول في عدد الأهداف عن أرسنال، ويدخل في المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع وولفرهامبتون بهدفين لكلا الفريقين.

الفرق الحاصلة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي

اسم الفريق عدد مرات الفوز باللقب مانشستر يونايتد 20 مرة ليفربول 18 مرة أرسنال 13 مرة إيفرتون 9 مرات أستون 7 مرات مانشستر ستي 6 مرات تشيلسي 6 مرات

ونحن معكم من خلال موقعنا، لنقدم كل جديد ومميز لعشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم وجمهورها المميز العريق، ومتابعة دورية للمستجدات على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المتميز الموسم الجديد 2019-2020، وتنافس أكبر وأشهر الفرق التي تضم كبار ومشاهير كرة القدم.