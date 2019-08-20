الزمالك يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام ديكاداها وموعد طرحها للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

يرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، 10 آلاف تذكرة إلي مديرية أمن الإسكندرية من أجل ختمها تمهيدًا لطرحها في الأسواق أمام جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحددت إدارة القلعة البيضاء ، أسعار تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام ديكاداها، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: "٥٠ جنيها للدرجة الثالثة، ٧٠جنيه للدرجة الأولي، ١٠٠ جنيه المقصورة الأمامية، ٢٠٠ جنيه المقصورة الرئيسية".

ومن المنتظر أن يطرح مسئولو الزمالك التذاكر خلال الـ48 ساعة المقبلة في ممر الملك فاروق بالنادي.