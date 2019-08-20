كاد يمر من هنا.. سيري دي.. تراجع عن الانضمام للزمالك ليزامل صلاح والنني في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"لم أوقع على أي عقد مع الزمالك.. تعجبت كثيرًا من خبر اتفاقهم معي للعب بصفوفهم، أظن أن تصريحات رئيس الزمالك في الفضائيات عن ضمي مجرد فكرة لقطع الطريق عن باقي الأندية التي تواصلت معي".. بهذه التصريحات علق الإيفواري سيري دي، لاعب وفاق سطيف عما أعلنه ممدوح عباس، رئيس الزمالك في 2008 خلال خبر أورده الموقع الرسمي لناديه الجزائري.

لاعبون كُثر أصبحوا من المشاهير في عالم كرة القدم كادوا يخوضوا تجربة احترافية في مصر ولكنها فشلت وهو ما سنستعرضه في سلسلة حلقات تُنشر عبر موقع الخليج 365 تحمل اسم "كاد يمر من هنا" والحلقة الرابعة بطلها الإيفواري سيري دي، لاعب خط الوسط المدافع بصفوف بازل السويسري.

ممدوح عباس، كان قد خرج في تصريحات عبر فضائية مودرن سبورت حينها، يُشير إلى أنه تعاقد مع سري دي ـ صاحب الـ 21 عامًا ـ مقابل 420 ألف دولار.

اللاعب صاحب الـ 21 عامًا لفت الأنظار له خلال مشاركته في دور قبل النهائي من دوري أبطال العرب نسخة 2008 أمام نظيره طلائع الجيش المصري مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

محمد حلمي، القائمة بأعمال المدير الفني للزمالك حينها، أورد موقع جريدة الشورق الجزائري تصريحات نُسبت له لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ يُشير خلالها إلى أن مجلس إدارة ناديه عقد جلسة مع اللاعب لضمه رسميًا؛ حيث بارك الأمر للإمكانايات الفنية والبدنية الهائلة للاعب.

ولكن فاجأ اللاعب الجميع بعدم قدومه لمصر وانتقاله بعدها لصفوف نادي سيون السويسري مقابل 150 ألف يورو.

الزمالك قرر بعد انتقال اللاعب لسيون التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ـ لإثبات حقه في ضم سيري دي مُدعمًا إياها بمستندات.

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الاتحاد الدولي فيفا أثبت أحقية الزمالك في اللاعب ومن ثم إيقافه 4 أشهر لعدم التزامه ببنود تعاقده ليعرض سيري دي دفع مبلغ 40 ألف فرانك سويسري للقلعة البيضاء وهو ما وافق عليه مسؤولي النادي المصري.

سيري دي انتقل بعد 4 مواسم مع سيون لفريق بازل؛ حيث رافق الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني خلال احترافهم بذات الفريق السويسري.

ولكن لم يجد اللاعب الإيفواري الدوري مقعدًا أساسيًا بصفوف الفريق؛ حيث تنقل على سبيل الإعارة بين شتوتغارت الألماني ونوشاتل السويسري الذي أنتهت إعارته له في الصيف الجاري.

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