الخليج 365 يكشف تفكير اتحاد الكرة في فترة التوقف الدولي.. الأوليمبي بديلا للمنتخب الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها للاكتفاء بخوض المنتخب الأوليمبي مواجهات ودية بدلاً من المنتخب الأول خلال فترة الأجندة الدولية المقررة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن التأخر في إعلان اسم المدير الفني أدى للتفكير في استغلال فترة التوقف لصالح المنتخب الأوليمبي مع إمكانية دعمه ببعض العناصر من الفريق الأول.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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ولم يُعين اتحاد الكرة بديلاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منذ رحيله عقب وداع بطولة الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.

كما قدم أعضاء اتحاد الكرة استقالاتهم بعد الأداء المخيب للمنتخب، ليقوم ثروت سويلم المدير التنفيذي بتسيير أعمال الاتحاد.

وكان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أشار إلى أنهم في انتظار اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية الفترة المقبلة، والمقرر أن تضم عمرو الجنايني، ومحمد فضل، وأحمد عبدالله، وماجد نجاتي، وسحر عبدالحق، بالاضافة لثروت سويلم المدير التنفيذي".

وهناك اتجاه لتولي مدير فني محلي المسؤولية، وتدور دائرة الترشحات حول الثلاثي حسام البدري، وحسن شحاته، وإيهاب جلال.