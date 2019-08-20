في بيان رسمي.. مانشستر يونايتد يدين العنصرية ضد بوجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أدانت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها الفرنسي بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر في أعقاب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

يونايتد حل ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأضاع بوجبا فرصة الهدف الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقيقة 68.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقع الالكتروني أدان خلاله الانتهاكات التي تعرض لها اللاعب الفرنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال بيان للنادي المنشور اليوم الثلاثاء: "الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الانتهاكات العرقية التي تعرض لها بول بوجبا الليلة الماضية وندينها بشدة."

وأضاف: "الأشخاص الذين عبروا عن تلك الآراء لا يمثلون قيم نادينا العظيم، والغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا".

وتابع: "مانشستر يونايتد ليس لديها أي تسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، سنعمل على اتخاذ أقوى الإجراءات المتاحة لنا، كما ندعم مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات في هذه الحالات".

من جانبه أشاد هاري ماجواير مدافع يونايتد ببيان ناديه الذي يدعم زميله الفرنسي، كما طالب وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ اجراءات حيال تلك الوقائع بالتحقق من هوية مستخدمي حسابات توتير وانستجرام.