عبدالحفيظ يدرس الإعتذار عن منصبه في الأهلي لرفع الحرج عن مجلس الخطيب

يدرس سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة كأس مصر إضافة إلى الخروج المبكر من النسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

ويناقش عبدالحفيظ قرار استقالته مع المقربين منه داخل مجلس الأهلي وذلك لرفع الحرج عن المجلس حيث علم بوجود انقسام حول استمراره في منصبه من جانب أعضاء المجلس ولجنة التخطيط.

ولم يحسم عبدالحفيظ قراره النهائي حتى الآن منتظرا إبلاغه من أحد المقربين بضرورة الاستقالة قبل توجيه الشكر له من جانب المجلس.

ويدرس مجلس الخطيب أكثر من اسم لتعيينه إلا أن هناك مخاوف لرحيل عبدالحفيظ وتعيين شخص جديد يتسبب في خلق حالة من الهرج بين اللاعبين.

جدير بالذكر أن مجلس الأهلي قد وجه الشكر لمارتن لاسارتي وقام بتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع بديل.