10 مشجع في مباراة العودة بين الزمالك وديكاداها

استقر مسئولو نادي الزمالك على طبع 10 آلاف تذكرة لمباراة الفريق أمام ديكاداها ويلتقي الزمالك مع فريق ديكاداها بطل الصومال الجمعة المقبل فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا وستكون اسعار التذاكر ٢٠٠ جنيه المقصورة الرئيسية و١٠٠ جنية المقصورة الأمامية و٧٠ جنيها للدرجة الأولى و٥٠ جنيها للدرجة الثالثة الموحدة

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